80 yaşındaki Bulgar kadın Hz. Muhammed'in (sav) hayatından etkilenip Müslüman oldu

Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenen Bulgar vatandaşı 80 yaşındaki Spaska İvanova İslamiyet'i seçerek "Fatma" adını aldı. Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt "Hem bizler sevindik hem de onun adına sevindik. İslam ümmetinde bir sayı daha arttı" ifadelerini kullandı.