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8 yaşındaki Narin aranıyor! Yol kenarındaki terlik Narin'in mi?

8 yaşındaki Narin aranıyor! Yol kenarındaki terlik Narin'in mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 10:18
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları devam ediyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz bölgeden son durumu aktardı.
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8 yaşındaki Narin aranıyor
8 yaşındaki Narin aranıyor
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