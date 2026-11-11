COP31'de liderler sahneye çıkıyor! Başkan Erdoğan dünya liderlerini Antalya'da ağırlayacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde üçüncü güne girildi. Dünya liderlerinin bir araya geleceği Liderler Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuklarını ağırlaması bekleniyor. İklim kriziyle mücadele, alınan kararların uygulamaya geçirilmesi ve Türkiye'nin Sıfır Atık vizyonu zirvenin öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor. Peki, Liderler Zirvesi'nde hangi konular görüşülecek, COP31'den hangi somut kararlar çıkacak? Antalya'daki gelişmeleri A Haber muhabiri Cansın Helvacı ve A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali aktarırken, COP31 Akademik Danışmanı Prof. Dr. Abdulmenaf Turan zirvenin önemini ve beklentileri değerlendiriyor.