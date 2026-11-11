COP31'de iklim diplomasisi hız kazandı! Antalya'dan dünyaya hangi mesajlar veriliyor?

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde üçüncü gün başladı. İklim diplomasisinin merkezine dönüşen Antalya'da, iklim kriziyle mücadelede uluslararası iş birliği ve çözüm önerileri ele alınıyor. Zirve kapsamında düzenlenen panellerde iklim değişikliğine karşı atılacak adımlar değerlendirilirken, Türkiye'nin sembolleri de COP31 alanında ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Peki, zirvenin üçüncü gününde hangi etkinlikler düzenleniyor, iklim kriziyle mücadelede hangi mesajlar öne çıkıyor? Antalya'daki gelişmeleri A Haber muhabiri Abdullah Ünver aktarıyor.