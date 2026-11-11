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Kıbrıs'ta yeni adım! İki yeni sınır kapısının açılması için anlaşma sağlandı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kıbrıs'ta yeni adım! İki yeni sınır kapısının açılması için anlaşma sağlandı

Kıbrıs'ta KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis arasında yapılan görüşmeden iki yeni sınır kapısının açılması kararı çıktı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguín'in de katıldığı toplantıda, Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçiş noktalarının eş zamanlı açılması konusunda uzlaşıldı. Erhürman, Kıbrıs için “oyun değiştirici” nitelikte yeni bir öneri sunduklarını da açıkladı.

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