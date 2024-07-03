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60 metre yükseklikteki vincin üstünde namaz kıldı

İHA
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Giriş: 03.07.2024 10:36
İstanbul Pendik Kurtköy’de kule vinç operatörü olarak çalışan işçi, ezan sesini duyunca, içinde bulunduğu vinci kıbleye doğru yöneltti ve yerden yaklaşık 60 metre yükseklikte namazını kıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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