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500 kiloluk dev pitonla ölüm kalım mücadelesi!

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Giriş: 29.06.2022 14:31
Bir grup arkadaş terk edilmiş su havuzunda iki tane dev piton yılanı gördü. Arkadaşlarına haber veren genç suya atlayıp pitonu yakalamaya çalıştı. Dev piton yakaladığı adamı suyun altına götürürken arkadaşları müdahale ederek kurtardı.
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