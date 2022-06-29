29 Haziran 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
500 kiloluk dev pitonla ölüm kalım mücadelesi!
Bir grup arkadaş terk edilmiş su havuzunda iki tane dev piton yılanı gördü. Arkadaşlarına haber veren genç suya atlayıp pitonu yakalamaya çalıştı. Dev piton yakaladığı adamı suyun altına götürürken arkadaşları müdahale ederek kurtardı.