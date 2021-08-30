30 Ağustos 2021, Pazartesi
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50 yıl önce inşa edilen Mehmetli Barajı alarm veriyor! Sular çekildi kuraklık baş gösterdi
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde bulunan Mehmetli Barajı suların çekilmesiyle birlikte kuruma alarmı vermeye başladı. Tarımsal faaliyetlerde kullanılması için yaklaşık 50 yıl önce inşa edilen baraj, geçen yıl Temmuz ayında maksimum yüzde 37 doluluk oranına ulaşırken drone ile havadan görüntülenen gövde kısmında çekilen sular kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.