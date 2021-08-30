30 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 50 yıl önce inşa edilen Mehmetli Barajı alarm veriyor! Sular çekildi kuraklık baş gösterdi

50 yıl önce inşa edilen Mehmetli Barajı alarm veriyor! Sular çekildi kuraklık baş gösterdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2021 10:25
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde bulunan Mehmetli Barajı suların çekilmesiyle birlikte kuruma alarmı vermeye başladı. Tarımsal faaliyetlerde kullanılması için yaklaşık 50 yıl önce inşa edilen baraj, geçen yıl Temmuz ayında maksimum yüzde 37 doluluk oranına ulaşırken drone ile havadan görüntülenen gövde kısmında çekilen sular kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.
Düğün yolculukları faciayla sonlandı
Düğün yolculukları faciayla sonlandı
Kızı öldürülen anneden yürek yakan feryat
Kızı öldürülen anneden yürek yakan feryat
30 Ağustos coşkusu! Vatandaşlar akın etti
30 Ağustos coşkusu! Vatandaşlar akın etti
Mehmetli Barajı alarm veriyor!
Mehmetli Barajı alarm veriyor!
Üst geçitten tren raylarına uçtu
Üst geçitten tren raylarına uçtu
Akika kurbanı nedir?
Akika kurbanı nedir?
Vavuzda haşema yasağı krizi!
Vavuzda haşema yasağı krizi!
Van’da Arkeologlardan heyecan veren keşif
Van'da Arkeologlardan heyecan veren keşif
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Malatya’da katliam gibi kaza
Malatya'da katliam gibi kaza
Fethiye’de bulundu! Tam 300 kilo ağırlığında
Fethiye'de bulundu! Tam 300 kilo ağırlığında
Selin vurduğu Bozkurt’ta yaralar sarılıyor!
Selin vurduğu Bozkurt’ta yaralar sarılıyor!
Daha Fazla Video Göster