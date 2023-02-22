4,7 metre yer değiştirdi! Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki Aşağı İçme Mahallesi'nde yarıklar oluşan asfalt yol metrelerce kabardı, ağaçlar kökünden söküldü. İTÜ'nün ön raporuna göre, her iki deprem sonrasında 4,7 metre ile en büyük yatay yer değiştirmenin tespit edildiği Ekinözü'nde çekilen fotoğraf ve görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne seriyor.