21 Mayıs 2025, Çarşamba
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40 yıldır biriktirdiği eşyalarını garajındaki müzede sergiliyor
Kayseri'de yaşayan emekli fırın ustası İlhan Altun (65) evinin garajında müzeye dönüştürdüğü bölümde; kaset, tespih ile eski dönemlerde kullanılan bazı eşyaları sergiliyor. Yıllarca Almanya’da yaşayan Altun, “Köyde böyle bir ortam olması dikkat çekiyor. 40 yıldır biriktirdiğim eşyaları buraya taşıdım, çok emek verdim" dedi.