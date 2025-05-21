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40 yıldır biriktirdiği eşyalarını garajındaki müzede sergiliyor

40 yıldır biriktirdiği eşyalarını garajındaki müzede sergiliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 21.05.2025 16:19
Kayseri'de yaşayan emekli fırın ustası İlhan Altun (65) evinin garajında müzeye dönüştürdüğü bölümde; kaset, tespih ile eski dönemlerde kullanılan bazı eşyaları sergiliyor. Yıllarca Almanya’da yaşayan Altun, “Köyde böyle bir ortam olması dikkat çekiyor. 40 yıldır biriktirdiğim eşyaları buraya taşıdım, çok emek verdim" dedi.
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40 yıldır biriktirdiği eşyalarını garajındaki müzede sergiliyor
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