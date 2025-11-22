22 Kasım 2025, Cumartesi

Haberler Yaşam Videoları 40 öğrenci yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
40 öğrenci yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 17:05
Edinilen bilgiye göre, akşam yemeği sonrası karın ağırsı ve mide bulantısı şikayeti ile rahatsızlanan öğrenciler yurda çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılmaya başlandı. Yemekte yedikleri tatlıdan kaynaklandığı düşünülen zehirlenme şüphesi ile dün akşam ve bugün sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan toplamda 40 öğrenci Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 40 öğrencinin de genel sağlık durumunun iyi olduğu ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi.
