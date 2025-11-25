4 yıllık kayıp gizemi çözüldü! Elveren’in kemikleri arkadaşının bahçesinden çıktı

Bursa'da 4 yıl önce kaybolan Emrah Elveren'i öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Ahmet Ş.'nin evinin bahçesinde yapılan kazıda bulunan kemiklerin DNA incelemesi tamamlandı. Kemik ve diş bulgularının Emrah Elveren'e ait olduğu tespit edildi. A Haber muhabiri Yusuf Gül detayları aktarırken A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler paylaştı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fırıncılar Sokak'ta bulunan bir binanın arka bahçesinde yaklaşık 5 gün önce yapılan arama çalışmalarında, çeşitli kemik parçaları ve bir diş izine rastlandı. Bulunan numuneler Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kimlik tespiti için Elveren ailesinden DNA örneği alındı. Yapılan karşılaştırma sonucunda, bahçeye gömülen kemiklerin 4 yıl önce kaybolan Emrah Elveren'e ait olduğu tespit edildi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Emrah Elveren, 2021 yılında Yalova'nın Altınova ilçesi Örencik Köyü'nden akrabalarıyla birlikte Bursa'ya geldi. Burada arkadaşının oğlu olan Ahmet Ş. ile görülen Elveren'den o tarihten sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Soruşturma sürecinde Emrah Elveren'in ailesi ve şüpheli Ahmet Ş., bir televizyon programına katıldı. Ahmet Ş.'nin programda verdiği ifadelerdeki çelişkiler üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Dosyaya dahil edilen Ahmet Ş., gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYETİN DETAYLARI VE ŞÜPHELER

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve kadavra köpeklerinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda, cesedin bütünlüğünün bozulduğu ve sadece kemik parçalarının kaldığı belirlendi. İstihbarat kaynakları, şüphelinin oturduğu binanın zemin ve diğer katlarında başkalarının da yaşaması nedeniyle, cesedin kimseye görünmeden gömülmesinin zorluğuna dikkat çekiyor. Kazı ve gömme işleminin en az 3-4 saat sürebileceği belirtilirken cinayetin tek kişi tarafından mı yoksa yardım alınarak mı işlendiği sorusu üzerinde duruluyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Cinayet baş şüphelisi olarak tutuklu bulunan Ahmet Ş., suçlamaları reddederken, cinayetin nedeni henüz netlik kazanmadı. Soruşturma kapsamında cep telefonu kayıtlarının inceleneceği ve olası suç ortaklarının araştırılacağı bildirildi. Emrah Elveren'in ailesi ise 4 yıl süren belirsizliğin ardından çocuklarının akıbetini öğrenmiş oldu.