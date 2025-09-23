23 Eylül 2025, Salı

4 katlı apartmanda meydana gelen yangın panik yaşattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2025 21:13
Osmangazi ilçesi'nin Hacı İlyas Mahallesi'nde Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın 4 katlı bir apartmanın çatı katında meydan geldi, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tahkikat devam ediyor.
