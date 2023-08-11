4 deprem yeni depremin habercisi mi? Fay hatlarında hareketlilik mi var? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

24 saatte 4 ilde 4'ün üzerinde depremler oldu. Depremler ülkenin değişik bölgelerinde meydana geldi. Bu peş peşe depremler ne anlama geliyor? 4 deprem yeni büyük depremin habercisi mi? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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