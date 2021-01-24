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4 bin TL'ye kendi enerjisini karşılayan ev yaptı! 10 yıldır fatura ödemiyor

İHA
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Giriş: 24.01.2021 10:56
Güncelleme:25.01.2021 10:35
Eskişehir'de yaşayan emekli Mehmet Çolak, bağ evine kurduğu sistemle kendi elektriğini üretti. Bu sayede 10 yıldır da fatura ödemiyor. Çolak, ürettiği 220 volt elektrikle her ihtiyacını karşılıyor. Elektrikli cihazları, hatta bahçe sulaması için dalgıç pompalarını bile kendi ürettiği elektrikle çalıştırıyor.

Eskişehir'de yaşayan emekli Mehmet Çolak, bağ evine kurduğu sistemle kendi elektriğini üretti. Bu sayede 10 yıldır da fatura ödemiyor. Çolak, ürettiği 220 volt elektrikle her ihtiyacını karşılıyor. Elektrikli cihazları, hatta bahçe sulaması için dalgıç pompalarını bile kendi ürettiği elektrikle çalıştırıyor.

4 bin TLye kendi enerjisini karşılayan ev yaptı! 10 yıldır fatura ödemiyor 4 BİN TL'YE KENDİ ENERJİSİNİ KARŞILAYAN EV YAPTI! 10 YILDIR FATURA ÖDEMİYOR

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