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4 bin TL'ye kendi enerjisini karşılayan ev yaptı! 10 yıldır fatura ödemiyor

Eskişehir'de yaşayan emekli Mehmet Çolak, bağ evine kurduğu sistemle kendi elektriğini üretti. Bu sayede 10 yıldır da fatura ödemiyor. Çolak, ürettiği 220 volt elektrikle her ihtiyacını karşılıyor. Elektrikli cihazları, hatta bahçe sulaması için dalgıç pompalarını bile kendi ürettiği elektrikle çalıştırıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 25.01.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 10:35
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4 bin TL'ye kendi enerjisini karşılayan ev yaptı! 10 yıldır fatura ödemiyor

Kurduğu sistemle 10 yıl boyunca elektriğe tek bir kuruş para ödemedi.

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4 bin TL'ye kendi enerjisini karşılayan ev yaptı! 10 yıldır fatura ödemiyor

78 yaşındaki emekli müteahhit Mehmet Çolak, yıllar önce Eskişehir'de bir bağ evi inşa etti ve elektrik bağlatmak için gerekli kurumlara başvurdu. Bağ evine elektrik bağlama ücretinin 25 bin TL'ye mal olacağını öğrenince de elektrik ihtiyacını karşılamak için alternatif yol aramaya başladı.

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4 bin TL'ye kendi enerjisini karşılayan ev yaptı! 10 yıldır fatura ödemiyor

"4 BİN TL'YE HALLETTİM"

"Miktar çok geldi. 4 bin liraya hallettim bu sistemle" diyen Çolak, rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanmaya karar verip kurduğu sistem sayesinde evinin enerji ihtiyacını karşılamaya başladı.

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4 bin TL'ye kendi enerjisini karşılayan ev yaptı! 10 yıldır fatura ödemiyor

KOMŞULARINA DA ÖĞRETTİ

Sistemi komşularına da öğreten Çolak'ın hedefi ise bölgedeki herkesin kendi elektriğini üretmesi.

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4 bin TL'ye kendi enerjisini karşılayan ev yaptı! 10 yıldır fatura ödemiyor

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