4 bin TL'ye kendi enerjisini karşılayan ev yaptı! 10 yıldır fatura ödemiyor

Eskişehir'de yaşayan emekli Mehmet Çolak, bağ evine kurduğu sistemle kendi elektriğini üretti. Bu sayede 10 yıldır da fatura ödemiyor. Çolak, ürettiği 220 volt elektrikle her ihtiyacını karşılıyor. Elektrikli cihazları, hatta bahçe sulaması için dalgıç pompalarını bile kendi ürettiği elektrikle çalıştırıyor.