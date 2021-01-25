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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 4 bin TL'ye kendi enerjisini karşılayan ev yaptı! 10 yıldır fatura ödemiyor 4 bin TL'ye kendi enerjisini karşılayan ev yaptı! 10 yıldır fatura ödemiyor
Eskişehir'de yaşayan emekli Mehmet Çolak, bağ evine kurduğu sistemle kendi elektriğini üretti. Bu sayede 10 yıldır da fatura ödemiyor. Çolak, ürettiği 220 volt elektrikle her ihtiyacını karşılıyor. Elektrikli cihazları, hatta bahçe sulaması için dalgıç pompalarını bile kendi ürettiği elektrikle çalıştırıyor.
Giriş Tarihi: 25.01.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 10:35
Kurduğu sistemle 10 yıl boyunca elektriğe tek bir kuruş para ödemedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
78 yaşındaki emekli müteahhit Mehmet Çolak, yıllar önce Eskişehir'de bir bağ evi inşa etti ve elektrik bağlatmak için gerekli kurumlara başvurdu. Bağ evine elektrik bağlama ücretinin
25 bin TL'ye mal olacağını öğrenince de elektrik ihtiyacını karşılamak için alternatif yol aramaya başladı. "4 BİN TL'YE HALLETTİM" "Miktar çok geldi. 4 bin liraya hallettim bu sistemle" diyen Çolak, rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanmaya karar verip kurduğu sistem sayesinde evinin enerji ihtiyacını karşılamaya başladı. KOMŞULARINA DA ÖĞRETTİ
Sistemi komşularına da öğreten Çolak'ın hedefi ise bölgedeki herkesin kendi elektriğini üretmesi.