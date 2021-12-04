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4 Aralık hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 4 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

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Giriş: 04.12.2021 19:58
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışın etkili olacağı ve bazı illerde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Yayınlanan 5 günlük hava tahmin haritalarında illere ilişkin detaylara da yer verildi. Peki sağanak yağış ne zaman yağacak? Yağmur ne zaman bitecek? Hangi illere kar yağacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
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