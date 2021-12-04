4 Aralık hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 4 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışın etkili olacağı ve bazı illerde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Yayınlanan 5 günlük hava tahmin haritalarında illere ilişkin detaylara da yer verildi. Peki sağanak yağış ne zaman yağacak? Yağmur ne zaman bitecek? Hangi illere kar yağacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...