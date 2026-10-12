3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti havadan görüntülendi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti, havadan görüntülendi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük mermer antik kentlerinden biri olarak gösterilen Stratonikeia, Helenistik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar farklı medeniyetlerin izlerini taşıyor. "Gladyatörler Şehri" olarak da bilinen antik kentte tiyatro, gymnasium, kent kapısı ve Osmanlı dönemine ait tarihi yapılar bir arada bulunuyor. Havadan çekilen görüntüler, kentin binlerce yıllık tarihi dokusunu gözler önüne serdi.