Anadolu'nun cevizleri: Kaman'dan Oğuzlar'a lezzet yolculuğu

Anadolu'nun farklı bölgelerinde yetişen cevizler, iklim ve toprak özelliklerine göre değişen tatlarıyla sofralarda yer buluyor. Kırşehir'in Kaman, Çorum'un Oğuzlar ve Çankırı'nın Ilgaz ilçeleri ile Adana'da yetiştirilen cevizler, bahçelerden toplanıp zahmetli işlemlerden geçirildikten sonra tüketiciye ulaşıyor. Kimi tatlılara lezzet katıyor, kimi pestil ve hamur işlerinde kullanılıyor. Cevizin bahçeden sofraya yolculuğu A Haber ekranlarına taşındı.