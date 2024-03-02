02 Mart 2024, Cumartesi
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3 bankadan kendi adına kredi çekildi! 285 bin TL borçla uyandı
Sakarya'da yaşayan Ali Yılmaz, bir sabah uyandığında 3 bankadan adına 285 bin lira kredi çekildiğini fark etti. O uyurken bunun nasıl olduğunu uzun süre çözemedi. Sonunda hackerların cep telefonundaki uygulamalar üzerinden bunu yaptığını anladı. Ali Yılmaz kendisi kredi istediğinde bunu kabul etmeyen bankaların mobil uygulama üzerinden dolandırıcılara para aktarmasına isyan ediyor.