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3 bankadan kendi adına kredi çekildi! 285 bin TL borçla uyandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2024 14:02
Sakarya'da yaşayan Ali Yılmaz, bir sabah uyandığında 3 bankadan adına 285 bin lira kredi çekildiğini fark etti. O uyurken bunun nasıl olduğunu uzun süre çözemedi. Sonunda hackerların cep telefonundaki uygulamalar üzerinden bunu yaptığını anladı. Ali Yılmaz kendisi kredi istediğinde bunu kabul etmeyen bankaların mobil uygulama üzerinden dolandırıcılara para aktarmasına isyan ediyor.
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