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2020'nin en unutulmaz olayı Ayasofya

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Giriş: 26.01.2021 12:44
Güncelleme:26.01.2021 13:14
"2020'nin en beğenilen olayı" anketinde Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması yüzde 82 ile ilk sırada çıktı. AK Parti'nin Telegram üzerinden yaptırdığı araştırmada, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi yüzde 10, Karadeniz'de doğal gaz bulunması yüzde 8 şeklinde sıralandı.

AK Parti sosyal medya uygulaması Telegram'da 2020'nin en beğenilen ve unutulmaz olayı anketi yaptı. Ankette, "2002'den bu yana her yıl olduğu gibi 2020'de de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde pek çok güzel çalışmaya milletçe imza attık" denilerek katılımcılara 2020'nin unutulmaz ve en beğenilen olayı soruldu.

Şıklar arasında Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi ve Fatih Sondaj Gemisinin Karadeniz'de 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yer aldı.

Ankete katılanların yüzde 82'si Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını "2020'nin en beğenilen ve unutulmaz olayı" seçti.

Katılımcıların yüzde 10'u Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunmasını işaretlerken, yüzde 8'i Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin geçen yılın en unutulmaz ve beğenilen olayı olduğunu belirtti.

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Son dakika: Bakan Dönmezden Karadenizde keşfedilen doğal gaz ile ilgili açıklama SON DAKİKA: BAKAN DÖNMEZ'DEN KARADENİZ'DE KEŞFEDİLEN 'DOĞAL GAZ' İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
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