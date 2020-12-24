Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 2020 yılı nasıl geçti? Neler konuşuldu? Vatandaşlar A Haber'e anlattı: En kötü hareket Ekrem İmamoğlu'nun 2020 yılı nasıl geçti? Neler konuşuldu? Vatandaşlar A Haber'e anlattı: En kötü hareket Ekrem İmamoğlu'nun Son dakika haberi... 2021'e sayılı günler kaldı. 2020 yılında olanlar uzun yıllar unutulmayacak gibi. Her yıl yeni yıla umutla giriyoruz ancak bu yıl her zamankinden daha fazla umuda ihtiyacımız var. Peki, halk geride bıraktığımız 2020 yılı için neler söyledi? 2020 nasıl geçti? Neler konuşuldu? 2020 yılında en çok internetten neler arandı? A Haber muhabiri Hande Bayraktar vatandaşlara sordu. Giriş Tarihi: 24.12.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 12:31
2021'e sayılı günler kaldı. 2020 yılında olanlar uzun yıllar unutulmayacak gibi. Her yıl yeni yıla umutla giriyoruz ancak bu yıl her zamankinden daha fazla umuda ihtiyacımız var. Peki, halk geride bıraktığımız
2020 yılı için neler söyledi? 2020 nasıl geçti? Neler konuşuldu? En çok internetten neler arandı? A Haber muhabiri Hande Bayraktar vatandaşlara sordu. İşte vatandaşların yanıtları; GALERİ DEVAM EDİYOR "BAŞIMIZA TAŞ YAĞACAK"
-Nasıl geçsin, başımıza taş yağacak. Bugünüme çok şükür ne diyelim, Allah beterinden saklasın. Bir de pandemiyle boğuştum ayağım tutmuyor.
EN KÖTÜ NEYDİ?
-Pandemi. Genel olarak ailemden yakınlarımdan kimseyi kaybetmemem tek iyi şey buydu herhalde. Bir de işlerimizin iyi olması.
EN ÇOK KONUŞULAN OLAY NEYDİ?
-Yani korona. Psikolojimiz bitti en başta bu korona yüzünden. Bir tek ailemizle biraz daha vakit geçirebilmiş olmamız başka iyi bir şeyi yok.
"MUTLU EDECEK BİR OLAY YOKTU"
-Çok kötü geçti. Hep felaketler. İnşallah 2021 güzel geçer. Bu depremler kovid-19 hastalığı hakikatten hepimizi yıprattı. Zor bir sene oldu. Mutlu edecek bir olay yoktu hiç.