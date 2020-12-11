Bölgenin kaderi değişti! İşte Karabağ zaferinin anatomisi ve Türkiye'nin rolü

Türkiye özellikle son yıllarda sergilediği kararlı duruşla bölgede oyun kurucu güç haline gelmiş durumda. Karabağ'da Azerbaycan lehine gelişen sürece dair genel bir değerlendirme yapıldığında da, yaklaşık bir buçuk ay süren operasyonun başarıya ulaşmasının arka planındaki faktörler ulusal, bölgesel ve uluslararası faktörler olarak üçe ayrılabilir. Otuz iki yıl sonra Dağlık Karabağ meselesinin askerî bir zaferle çözümünü getiren bölgesel faktörlerden ilki ve en güçlüsü ise hiç şüphesiz Türkiye'nin desteğidir. Bir diğer önemli bölgesel faktör ise Rusya'nın çatışmalar boyunca izlediği pasif siyaset oldu. Zira Ermenistan'ın bir nevi garantörlüğünü yapan Rusya'nın, 30 yılı aşkın süredir Dağlık Karabağ meselesinin çözümü yolundaki en önemli engel olduğu biliniyordu. İşte bölgenin kaderini değiştiren Karabağ zaferinin anatomisi ve Türkiye'nin rolü...