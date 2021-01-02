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Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde tekbir sesleriyle karşılandı

Başkan , dün Cuma namazını ’da kıldı. Başkan Erdoğan'ın camiye girmesiyle birlikte büyük bir heyecan yaşandı. Erdoğan'ı görenler; tekbir getirip 'Reis' diye seslendi.

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Giriş Tarihi: 02.01.2021 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
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Başkan , dün Cuma namazını Camii'nde kıldı. Başkan Erdoğan'ın camiye girmesiyle birlikte büyük bir heyecan oluştu.

Cemaatten bazıları ayağa kalkıp Erdoğan'ı karşılamak istedi, bu sırada 'ayağa kalkmayın' uyarıları yapıldı.

TEKBİR SESLERİ YÜKSELDİ

Başkan Erdoğan'ı görenler; tekbir getirip 'Reis' diye seslendi. O anlar kameralara yansıdı.

Başkan Erdoğan, daha sonra alanda ilerleyerek namaz kılacağı yere geçti.

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