Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde tekbir sesleriyle karşılandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazını Ayasofya’da kıldı. Başkan Erdoğan'ın camiye girmesiyle birlikte büyük bir heyecan yaşandı. Erdoğan'ı görenler; tekbir getirip 'Reis' diye seslendi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Başkan Erdoğan'ın camiye girmesiyle birlikte büyük bir heyecan oluştu.
Cemaatten bazıları ayağa kalkıp Erdoğan'ı karşılamak istedi, bu sırada 'ayağa kalkmayın' uyarıları yapıldı.
TEKBİR SESLERİ YÜKSELDİ
Başkan Erdoğan'ı görenler; tekbir getirip 'Reis' diye seslendi. O anlar kameralara yansıdı.
Başkan Erdoğan, daha sonra alanda ilerleyerek namaz kılacağı yere geçti.