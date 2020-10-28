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86 yıl sonra Ayasofya Camii’nde ilk kandil
Bu gece Mevlid kandili. 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde de ilk kez Mevlid gecesi heyecanı yaşanacak. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren camiye akın etmeye başladı. Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.
Bu gece Mevlid kandili. 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde de ilk kez Mevlid gecesi heyecanı yaşanacak. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren camiye akın etmeye başladı. Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.