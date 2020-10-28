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86 yıl sonra Ayasofya Camii’nde ilk kandil

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Giriş: 28.10.2020 14:44
Güncelleme:28.10.2020 14:48
Bu gece Mevlid kandili. 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde de ilk kez Mevlid gecesi heyecanı yaşanacak. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren camiye akın etmeye başladı. Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

Bu gece Mevlid kandili. 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde de ilk kez Mevlid gecesi heyecanı yaşanacak. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren camiye akın etmeye başladı. Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

Leyle-i Mevlid nasıl geçirilmeli? Bu gece neden önemli? Nasıl dua edilmeli? LEYLE-İ MEVLİD NASIL GEÇİRİLMELİ? BU GECE NEDEN ÖNEMLİ? NASIL DUA EDİLMELİ?

Ayasofya Camii’nde ilk kandil
Ayasofya Camii’nde ilk kandil
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