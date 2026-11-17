Fransa'da hayat pahalılığı isyanı! 140 binden fazla kişi sokaklara döküldü

Fransa'da artan hayat pahalılığı ve maaşların yetersizliği nedeniyle ülke genelinde kitlesel protestolar düzenlendi. İçişleri Bakanlığı gösterilere 146 bin kişinin katıldığını açıklarken sendikalar bu sayının 500 bini aştığını öne sürdü. Başkent Paris başta olmak üzere Lyon, Marsilya ve birçok kentte düzenlenen eylemlerde ücret artışı ve kamu hizmetlerine daha fazla bütçe ayrılması talep edildi. Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Sophie Binet, tüm maaşlara en az yüzde 5 zam yapılmasını isterken talepler karşılanana kadar eylemlerin süreceğini açıkladı. Paris'te bazı gösterilere polis müdahale ederken sendikalar 19, 20 ve 21 Kasım için yeni eylem çağrılarında bulundu.