Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kuvvetli sağanak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki 13 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul'da metrekareye 50 kilograma kadar yağış beklenirken çarşamba gününden itibaren lodosun hızının saatte 85 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Peki, sağanak yağış hangi bölgelerde etkili olacak? İstanbul'da hava durumu nasıl şekillenecek?