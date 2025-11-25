"20 bin mekik etkisi" yalanı! 'Makineyle zayıflama' kandırmacası

Son dönemde özellikle güzellik merkezlerinde yaygınlaşan bir cihaz, iddialara göre emek vermeden 20 bin mekik etkisi yaratıyor, yani kolayca zayıflatıyor. İddiaya göre cihaz, bunu vücuda elektrik vererek sağlıyor. Ancak cihazın güzellik merkezlerinde kullanımı yasak; Sağlık Bakanlığı sadece doktor kontrolünde uygulanmasına izin veriyor. Yasağa rağmen birçok merkez, müşterilerinin can sağlığını hiçe sayarak EMS cihazıyla zayıflama paketleri satıyor.

