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2 çocuk annesi kadın, estetik ameliyatı sonrası yatağa bağımlı kaldı, 4 yıldır yatıyor

İHA
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Giriş: 23.10.2021 17:07
Güncelleme:23.10.2021 17:08
Antalya’da 4 yıl önce burun estetiği ve yağ aldırma operasyonu sırasında 5 dakika kalbi durduktan sonra yeniden çalıştırılan 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Sabina Abbas, beyninde oluşan hasar nedeniyle yatağa mahkum oldu. Boğazına açılan trakeostomiyle nefes alıp, midesinden beslenen genç kadının eşi Rüstem Abbas, “Sapasağlam gitti eşim, aynı şekilde eve göndersinler” dedi. Konyaaltı ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 4 yıl önce burun estetiği ve yağ aldırma ameliyatına giren 32 yaşındaki iki çocuk annesi kadının kalbi durdu. Bitkisel hayata giren talihsiz kadın, 4 yıldır yaşam savaşı veriyor. Hastane yetkilileri talihsiz kadını taburcu etmek isterken, eşi Rüstem Abbas, "Eşim hastaneye yürüyerek girdi, yürüyerek çıkartın" diyerek kabul etmedi. Aslen Ahıska Türkü olan ve Konyaaltı ilçesinde yaşayan evli 2 çocuk annesi Sabina Abbas, burun estetiği ve karnından yağ aldırmak için bir doktorla görüştü. Abbas, Plastik Estetik Cerrahi Uzmanı doktor A.F. tarafından 28 Temmuz 2017 tarihinde anlaşmalı olduğu özel bir hastanede ameliyata alındı. Burun estetiği ile yağ aldırma operasyonunun birlikte işlem sırasında genç kadının kalbi durdu. Yaklaşık 5 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırılan Abbas, yoğun bakıma alındı. Operasyon sonrası bilinci kapanan Sabina Abbas, yatağa bağımlı hale gelirken, nefesini boğazına açılan trakastomi, beslenmesini ise midesinden özel bir cihazla yapılıyor. Rüstem Abbas ise eşinin yürüyerek girdiği hastanede, yatağa bağımlı hale geldiğini belirterek, işin peşini bırakmayacağını söyledi.
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2 çocuk annesi kadın, estetik ameliyatı sonrası yatağa bağımlı kaldı
2 çocuk annesi kadın, estetik ameliyatı sonrası yatağa bağımlı kaldı
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