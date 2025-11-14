2 aracın çarpıştığı kazada tanıdık çıkan taraflar arasında gerginlik yaşandı

Eskişehir’de iki hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası tanıdık çıkan taraflar arasında gerginlik yaşanırken, 214 promil alkollü olduğu belirlenen sürücülerden Ufuk T.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulup, 13 bin 601 lira para cezası uygulandı.

