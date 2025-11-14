14 Kasım 2025, Cuma

Haberler Yaşam Videoları 2 aracın çarpıştığı kazada tanıdık çıkan taraflar arasında gerginlik yaşandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 14.11.2025 10:09
Eskişehir’de iki hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası tanıdık çıkan taraflar arasında gerginlik yaşanırken, 214 promil alkollü olduğu belirlenen sürücülerden Ufuk T.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulup, 13 bin 601 lira para cezası uygulandı.
