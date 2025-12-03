19 yıl sonra adalet! Parmak izi, cinayeti çözdü

İstanbul'da 19 yıl önce işlenen korkunç bir cinayet ve uzun zaman sonra yeniden açılan faili meçhul dosyası. Dehşetin adresi Sarıyer'de bir iş yeriydi. Biri kadın, biri erkek içeriden iki cansız beden çıkarıldı. Ve ölenlerden biri domuz bağı ile bağlanıp ateşe verilmişti. 'Yarına kaldı ama, yanına kalmadı' sözü, gerçekten tecelli etti. Ekipler koli bandındaki parmak izinden yola çıkarak katil zanlılarını yakaladı. Yıllar sonra yakalanan faillerin polise sözleri ise manidardı. Zanlı "Ben unuttum, siz unutmadınız" dedi.

