08 Ekim 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün sır ölümü! İntihar mı, cinayet mi?
Iğdır'da yaşayan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün cansız bedeni,"Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı bir not ile merdiven boşluğunda bulunmuştu. Genç kızı intihara sürüklediği gerekçesiyle tekrar gözaltına alınan Gökhan Argın, tutuklanarak cezaevine konuldu. A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı.