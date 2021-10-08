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18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün sır ölümü! İntihar mı, cinayet mi?

A Haber
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Giriş: 08.10.2021 10:43
Iğdır'da yaşayan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün cansız bedeni,"Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı bir not ile merdiven boşluğunda bulunmuştu. Genç kızı intihara sürüklediği gerekçesiyle tekrar gözaltına alınan Gökhan Argın, tutuklanarak cezaevine konuldu. A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı.
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