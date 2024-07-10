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16 ile sarı kodlu yağış uyarısı! Hangi illerde yağış bekleniyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 14:17
Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak sele dönüştü. Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı.
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