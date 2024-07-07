15 Temmuz şehidi Muhtar Mete Sertbaş’ın hikayesi

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında açılan ateş sonucu şehit olan 252 sivilden biri de İstanbul Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş'tı. Şehit Mete Sertbaş'ın portresi...

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