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15 dakika sürdü vatandaşlar kaçacak yer aradı! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 18.09.2021 18:53
Edirne'de aniden bastıran ve 15 dakika süren fırtına ve sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde fırtınanın ardından başlayan sağanak yağış 15 dakika sürdü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok vatandaş işyerlerinin içine girerek yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tarihi çarşılara sığınırken, kimisi çareyi şal, kimisi ise şemsiye satın almakta buldu.

15 dakika sürdü vatandaşlar kaçacak yer aradı
15 dakika sürdü vatandaşlar kaçacak yer aradı
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