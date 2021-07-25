14 bin 230 yeni vaka | Sağlık Bakanı Koca 25 Temmuz koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 25 Temmuz koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.

SON DAKİKA HABERİ: 25 Temmuz Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 14 bin 230 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun." ifadelerini kullandı.