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Zonguldak'ta kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 19.05.2024 16:56
Zonguldak-Ankara karayolu Gökçebey yol ayrımında trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.
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