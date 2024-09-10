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12 yaşındaki sürücü kendi kazasını görüntüledi!

12 yaşındaki sürücü kendi kazasını görüntüledi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 20:03
Konya’nın Beyşehir ilçesinde araçla seyir halindeyken cep telefonu ile kayıt yapan 12 yaşındaki sürücü, aracın takla atması sonucu yaralanırken, kendi kazasını da çekti. İşte o anlar...
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12 yaşındaki sürücü kendi kazasını görüntüledi!
12 yaşındaki sürücü kendi kazasını görüntüledi!
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