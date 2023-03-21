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11 ayın sulanı Ramazan'a artık sayılı saatler kaldı! Hırka-i Şerif cuma günü ziyarete açılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2023 12:53
Hazreti Muhammed'in Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif'in muhafazasını üstlenen 59. kuşaktan torunu Barış Samir, kutsal emanetin ramazan dolayısıyla 24 Mart Cuma saat 10.00'da ziyarete açılacağını bildirdi.
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