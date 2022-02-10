10 Şubat 2022, Perşembe
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10 Şubat hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 10 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu
Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayınladı. Sıcaklıkların 8 derece azalacağını açıklayan Meteoroloji birçok ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bazı bölgelerde kar yağışı devam ederken, bazı bölgelerde sağanak etkili oluyor. Meteoroloji'nin son raporunda Marmara için kar uyarısı verildi. Peki İstanbul'da kar yağacak mı?