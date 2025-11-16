10 metrekarelik atölyesinden Türkiye’ye ulaşıyor

16 Kasım 2025, Pazar

16.11.2025
Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Ender Samsa, evinin bir bölümünde kurduğu 10 metrekarelik "Ocakhane" atölyesinde, çocukluk sevgisi olan metal işçiliği ile antika tutkusunu birleştirdi. Antikaları onaran ve özel metal tasarımlar üreten Samsa, sosyal medya üzerinden Türkiye'nin dört bir yanından talep alıyor.
