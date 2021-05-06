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10 gün önce baba oluştu! Komşu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

DHA
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Giriş: 06.05.2021 08:58
Güncelleme:06.05.2021 09:08
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştıkları Özbekistan uyruklu komşuları Akhroljon Khalimov'u dövüp, bıçaklayarak öldürdüler. Khalimov'un 10 gün önce baba olduğu öğrenildi. Özbek şahsı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan N.T. ve O.K., karakolda yapılan işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde Manavgat Adliyesi'ne getirildi.
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