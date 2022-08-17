17 Ağustos 2022, Çarşamba
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1 gün önce intihardan vazgeçmişti 1 gün sonra intihar etti
Antalya’da alçıdaki kırık ayağıyla yaya üst geçidine çıkarak itfaiye ekiplerinin açtığı şişme brandaya atladıktan sonra polisten özür dileyen genç, olaydan iki gün sonrası 15 katlı bir binadan atlayıp intihar etti.