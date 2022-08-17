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1 gün önce intihardan vazgeçmişti 1 gün sonra intihar etti

İHA
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Giriş: 17.08.2022 16:37
Antalya’da alçıdaki kırık ayağıyla yaya üst geçidine çıkarak itfaiye ekiplerinin açtığı şişme brandaya atladıktan sonra polisten özür dileyen genç, olaydan iki gün sonrası 15 katlı bir binadan atlayıp intihar etti.
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