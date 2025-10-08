08 Ekim 2025, Çarşamba

Haberler Yaşam Videoları 1 Ekim resepsiyonu! Başkan Erdoğan: O kare gerçek Türkiye’nin fotoğrafıdır
1 Ekim resepsiyonu! Başkan Erdoğan: O kare gerçek Türkiye’nin fotoğrafıdır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2025 11:26
1 Ekim Meclis resepsiyonundaki geniş katılımlı fotoğraf karesini değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan "O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Birileri Türkiye’yi kamplara bölünmüş, paramparça gibi göstermeye çalışıyor, ancak hakikat oradaki birlik ve beraberlik tablosudur. O tablonun parçası olamayanlar, oturup kendilerini hesaba çekmelidir" dedi.
