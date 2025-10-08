08 Ekim 2025, Çarşamba
1 Ekim resepsiyonu! Başkan Erdoğan: O kare gerçek Türkiye’nin fotoğrafıdır
1 Ekim Meclis resepsiyonundaki geniş katılımlı fotoğraf karesini değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan "O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Birileri Türkiye’yi kamplara bölünmüş, paramparça gibi göstermeye çalışıyor, ancak hakikat oradaki birlik ve beraberlik tablosudur. O tablonun parçası olamayanlar, oturup kendilerini hesaba çekmelidir" dedi.