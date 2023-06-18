- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Vermem Seni Ellere 1. bölüm 3. fragmanı | "Hani ölmemiştim ben? Melekler gelmiş..."
Âşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş… Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları. Mehmet, Zeliş'in tepesine düşer. Evet, tam tepesine. Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesi böylece başlar. Mehmet, kurtulduğunu zannederken başka bir esarete düşmüştür; artık Zeliş'in esiridir. Zeliş, Mehmet'e, köye verdiği tüm zararı ödetmeye kararlıdır. Mehmet'in tek kurtuluş yolu ise arkasında bıraktığı, koşarak kaçtığı hayatına dönmesidir. Mehmet'i doğduğuna pişman etmeye kararlı olan Zeliş, geri adım atmaz; Mehmet'e hayatı dar eder. Mehmet de bulduğu her fırsatta kaçmayı deneyip, Zeliş'ten kurtulmanın yollarını arar.