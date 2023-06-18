Vermem Seni Ellere 1. bölüm 3. fragmanı | "Hani ölmemiştim ben? Melekler gelmiş..."

atv'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere'nin 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanan Vermem Seni Ellere'nin yeni tanıtımına "Hani ölmemiştim ben? Melekler gelmiş..." sözleri damga vurdu.

Âşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş… Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları. Mehmet, Zeliş'in tepesine düşer. Evet, tam tepesine. Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesi böylece başlar. Mehmet, kurtulduğunu zannederken başka bir esarete düşmüştür; artık Zeliş'in esiridir. Zeliş, Mehmet'e, köye verdiği tüm zararı ödetmeye kararlıdır. Mehmet'in tek kurtuluş yolu ise arkasında bıraktığı, koşarak kaçtığı hayatına dönmesidir. Mehmet'i doğduğuna pişman etmeye kararlı olan Zeliş, geri adım atmaz; Mehmet'e hayatı dar eder. Mehmet de bulduğu her fırsatta kaçmayı deneyip, Zeliş'ten kurtulmanın yollarını arar.