Osman Bey’in büyük oyunu! İşte iki düşmanını birbirine böyle düşürdü!

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 117. bölümünde; Nayman, beylerin evlatlarının canını bağışlaması karşılığında altınlarını geri istedi. Osman Bey ise Türkmen Beyleri’nin evlatlarının canlarını kurtarmak, Nayman’ın gücünü kırmak ve düşmanı Olof’la birbirine düşürmek için büyük bir oyun kurdu.