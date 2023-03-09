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Osman Bey’in büyük oyunu! İşte iki düşmanını birbirine böyle düşürdü!

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Giriş: 09.03.2023 01:03
‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 117. bölümünde; Nayman, beylerin evlatlarının canını bağışlaması karşılığında altınlarını geri istedi. Osman Bey ise Türkmen Beyleri’nin evlatlarının canlarını kurtarmak, Nayman’ın gücünü kırmak ve düşmanı Olof’la birbirine düşürmek için büyük bir oyun kurdu.
Osman Bey’in büyük oyunu!
Osman Bey’in büyük oyunu!
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