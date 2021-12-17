17 Aralık 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Müge Anlı'ya özel şarkı! Doğum günü sürprizi
Müge Anlı'ya ATV canlı yayınında doğum günü kutlaması düzenlendi. ATV'nin sevilen yıldızı Müge Anlı için yazılan özel beste de canlı yayında çalındı. İşte Müge Anlı'nın doğum gününde çalınan özel şarkı...