Milyoner'de genç yarışmacı geceye damga vurdu! YSK 13'üncüsü ikinci soruda...

ATV'nin vazgeçilmez Türkiye'nin reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yeniden milyonlar ekran başına kilitlendi. Yarışmaya katılan Bünyamin Kalaycı isimli genç yarışmacı, geceye adeta damga vurdu. Üniversiteye girmek için gerçekleştirilen YKS sınavında Türkiye 13'üncüsü olduğunu dile getiren yarışmacı, henüz ikinci soruda şoke oldu. İşte o anlar…