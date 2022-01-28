28 Ocak 2022, Cuma
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Kim Milyoner Olmak İster’deki çok konuşulan Avrupa sorusu Twitter tarihine geçti
ATV ekranlarının fenomen programı "Kim Milyoner Olmak İster"deki, Avrupa'nın karanlık yüzü ile ilgili soru çok konuşulmuştu. Söz konusu sorunun Twitter'da paylaşılan videosu 30 milyondan fazla izlenerek Türkiye'de Twitter tarihinin en çok izlenen videoları arasına girdi.