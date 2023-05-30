30 Mayıs 2023, Salı
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atv'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere'nin ilk fragmanı yayınlandı
Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle ekrana gelmeye hazırlanan Vermem Seni Ellere; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikâyesini ekranlara taşıyacak. Yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği dizinin yönetmenliğini Ali Balcı üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, İlayda Ildır, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.